Edgar Ie göz dolduruyor
Geçtiğimiz sezonun başında Lille'den transfer edilen stoper Edgar Ie, takıma gelir gelmez Hollanda ekibi Feyenoord'a kiralanmıştı. Bu sezon Trabzonspor'un kampına katılan savunma oyuncusunun performansıyla göz doldurduğu ve teknik direktör Eddie Newton'un gözüne girdiği belirtildi
Geçtiğimiz sezonun başında Lille'den transfer edilen stoper Edgar Ie, takıma gelir gelmez Hollanda ekibi Feyenoord'a kiralanmıştı. Bu sezon Bordo-Mavililer'in kampına katılan 26 yaşındaki savunmacı, performansıyla göz dolduruyor. Özellikle teknik direktör Eddie Newton'un gözüne girdiği öğrenilen yıldız oyuncunun, ilk 11'i zorladığı belirtildi.