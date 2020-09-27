Edgar defansa ilaç oldu

İki sezondur savunmada problemler yaşayan Fırtına, stoper hattına çözüm üretebilecek bir oyuncuyu henüz kadrosuna katamadı. Geçen sezon Yusuf Yazıcı’nın, Lille’e transferi sırasında bonservisi Trabzonspor’a verilen ancak direkt Feyenoord’a kiralanan Edgar Ie ise adeta savunmanın ilacı oldu. Geriden oyun kurarak orta sahadaki arkadaşlarını rahatlatan 25 yaşındaki futbolcu aynı zamanda Yeni Malatyalı hücumculara göz açtırmadı, oyunuyla alkışları topladı.