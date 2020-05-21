Son dakika haberine göre; 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara, Bilim Kurulunun önerisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda 21 Mayıs Perşembe günü saat 09.00’dan itibaren en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verildi. Genelgeye göre, "Seyahat izin belgesi" talepleri yarından itibaren e-Devlet, İçişleri Bakanlığı E-Başvuru sistemi ve Vefa Destek Hattı üzerinden yapılabilecek. Genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, izin belgesi almak ve en az 30 gün kalmak şartıyla istedikleri yere gidebilecek.

Genelgeye göre, toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edeceklerin otogarlarda yoğunluk oluşturmaması için gerekli tedbirler alınacak, mağduriyete neden olunmayacak.

Genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri olanların, gidecekleri yerlerde de 22 Mart'ta yayımlanan genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları devam edecek.

Genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara seyahatlerinde refakat edecek kişiler, 72 saat içinde geri dönebilecek.

Genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, seyahat izin belgesi talebini, yarın saat 09.00'dan itibaren elektronik ortamdan ya da "Alo 199" hattından yapabilecek.

Genelgeye göre, Seyahat izin belgesine başvuranlar ve beraberindekilerin Kovid-19 evde izolasyon sorgusu, hastalıkları olup olmadığı sistemden otomatik sorgulanacak.

Seyahat İzin Belgesi Nasıl Alınır?

Belli özel durumlarda izin şartıyla 24 büyükşehirden dışarı çıkmak ve seyahat etmek mümkün. Kendi ikameti dışında olan ve ikametgahına geçmek isteyenler ile evden zorunlu sebeplerle çıkmak zorunda olanlar valilik ve kaymakamlık izinleri ile seyahat edebilir.

112, 155 ve 156 numaralı acil arama hatları üzerinden izin talebi oluşturulabilir. İzin belgesi kolluk birimleri tarafından talep sahiplerine teslim edilecek. Belgenin seyahat öncesi ve sırasında görevlilere gösterilmesi gerekiyor.

65 Yaş üstü seyahat izni ne zaman başlayacak?

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, uzun süredir sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara, Bilim Kurulunun önerisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda 21 Mayıs perşembe günü saat 09.00'dan itibaren en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verildiği belirtildi.

Şehirlerarası Giriş-Çıkışın Yasak ve İzne Tabi Olduğu 24 Büyükşehir:

Adana – Adana Büyükşehir Belediyesi

Ankara – Ankara Büyükşehir Belediyesi

Balıkesir – Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Bursa – Bursa Büyükşehir Belediyesi

Denizli – Denizli Büyükşehir Belediyesi

Diyarbakır – Diyarbakır Büyükşehi Belediyesi

Eskişehir – Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

Gaziantep – Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

İstanbul – İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İzmir – İzmir Büyükşehir Belediyesi

Kahramanmaraş – Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

Kayseri – Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Kocaeli – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Konya – Konya Büyükşehir Belediyesi

Manisa – Manisa Büyükşehir Belediyesi

Mardin – Mardin Büyükşehir Belediyesi

Ordu – Ordu Büyükşehir Belediyesi

Sakarya – Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Samsun – Samsun Büyükşehir Belediyesi

Şanlıurfa – Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi

Tekirdağ – Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

Trabzon – Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Van – Van Büyükşehir Belediyesi