Edevlet 65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır? E-Devlet Seyahat izin belgesi nasıl alınır?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada "65 yaş üstü vatandaşlar eğer sabit bir yere gidecekse kaymakamlıktan 1 aylık izin alabilecek. Uygulama yarından itibaren başlarken seyahat tek yönlü olacak." dedi. Peki 65 yaş üstü seyahat izni nasıl alınır? 65 yaş üstü seyahat izin belgesi nereden alınır? çişleri Bakanlığınca, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili istisnalar daha önce açıklanmıştı. Buna göre, yasak kapsamında olan vatandaşlardan, seyahat etmesi, evden çıkması zorunlu olanlar, 155, 156, 112 acil arama hatları üzerinden taleplerini iletebilecek. Bu talepler valilik veya kaymakamlıklarda oluşturulan "Vefa İletişim Merkezleri"nce takip edilecek. Uygun görülenler için tarih, zaman, güzergah ve seyahat edenlerin açık kimlikleri belirtilerek düzenlenecek "seyahat belgeleri", talep sahiplerine kolluk birimleri tarafından teslim edilecek.
Son dakika haberine göre; 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara, Bilim Kurulunun önerisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda 21 Mayıs Perşembe günü saat 09.00’dan itibaren en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verildi. Genelgeye göre, "Seyahat izin belgesi" talepleri yarından itibaren e-Devlet, İçişleri Bakanlığı E-Başvuru sistemi ve Vefa Destek Hattı üzerinden yapılabilecek. Genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, izin belgesi almak ve en az 30 gün kalmak şartıyla istedikleri yere gidebilecek.
Genelgeye göre, toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edeceklerin otogarlarda yoğunluk oluşturmaması için gerekli tedbirler alınacak, mağduriyete neden olunmayacak.
Genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri olanların, gidecekleri yerlerde de 22 Mart'ta yayımlanan genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları devam edecek.
Genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara seyahatlerinde refakat edecek kişiler, 72 saat içinde geri dönebilecek.
Genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, seyahat izin belgesi talebini, yarın saat 09.00'dan itibaren elektronik ortamdan ya da "Alo 199" hattından yapabilecek.
Genelgeye göre, Seyahat izin belgesine başvuranlar ve beraberindekilerin Kovid-19 evde izolasyon sorgusu, hastalıkları olup olmadığı sistemden otomatik sorgulanacak.
Seyahat İzin Belgesi Nasıl Alınır?
Belli özel durumlarda izin şartıyla 24 büyükşehirden dışarı çıkmak ve seyahat etmek mümkün. Kendi ikameti dışında olan ve ikametgahına geçmek isteyenler ile evden zorunlu sebeplerle çıkmak zorunda olanlar valilik ve kaymakamlık izinleri ile seyahat edebilir.
112, 155 ve 156 numaralı acil arama hatları üzerinden izin talebi oluşturulabilir. İzin belgesi kolluk birimleri tarafından talep sahiplerine teslim edilecek. Belgenin seyahat öncesi ve sırasında görevlilere gösterilmesi gerekiyor.
65 Yaş üstü seyahat izni ne zaman başlayacak?
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, uzun süredir sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara, Bilim Kurulunun önerisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda 21 Mayıs perşembe günü saat 09.00'dan itibaren en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verildiği belirtildi.
Şehirlerarası Giriş-Çıkışın Yasak ve İzne Tabi Olduğu 24 Büyükşehir:
Adana – Adana Büyükşehir Belediyesi
Ankara – Ankara Büyükşehir Belediyesi
Balıkesir – Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Bursa – Bursa Büyükşehir Belediyesi
Denizli – Denizli Büyükşehir Belediyesi
Diyarbakır – Diyarbakır Büyükşehi Belediyesi
Eskişehir – Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Gaziantep – Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
İstanbul – İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İzmir – İzmir Büyükşehir Belediyesi
Kahramanmaraş – Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
Kayseri – Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kocaeli – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Konya – Konya Büyükşehir Belediyesi
Manisa – Manisa Büyükşehir Belediyesi
Mardin – Mardin Büyükşehir Belediyesi
Ordu – Ordu Büyükşehir Belediyesi
Sakarya – Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Samsun – Samsun Büyükşehir Belediyesi
Şanlıurfa – Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
Tekirdağ – Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Trabzon – Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Van – Van Büyükşehir Belediyesi