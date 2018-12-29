Geçtiğimiz yaz Inter'den ayrılarak Çin ekibi Jiangsu Suning'e transfer olan Brezilya asıllı İtalyan futbolcu Eder'den gündem yaratacak açıklamalar geldi.

La Gazzetta dello Sport gazetesine konuşan 32 yaşındaki futbolcu, Inter'in başında bulunan Suning Grubu'nun istese Lionel Messi'yi bile transfer edebileceğini söyledi.

Eder, "Suning Grubu'nun imparatorluk kurma hissini kendim gözlemledim. Inter'i de büyük bir hanedanlığa dönüştürebilecek güce sahipler." ifadelerini kullanırken sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Inter'i satın aldıklarında birtakım vaatlerde bulunmuşlardı ve şimdi de onları gerçekleştiriyorlar. İlk geldiklerinde büyümeden bahsediyorlardı. Eğer isterlerse Messi'ye bile imza attırabilirler."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler