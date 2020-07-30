Club Brugge forması giyen defansif orta saha oyuncusu Eder Balanta'dan Galatasaray'la ilgili flaş bir itiraf geldi. Fransız basınına özel açıklamalarda bulunan 27 yaşındaki ön libero, Sarı Kırmızılı kulübün River Plate'ten ayrılarak Basel'in yolunu tuttuğu dönemde kendisi için teklifte bulunduğunu açıkladı.

Nord Eclair Gazetesi'yle geniş bir röportaj gerçekleştiren Balanta, "O dönemde Avrupa'ya gitmek istiyordum. Sampdoria, Roma ve Galatasaray bana resmi teklifte bulunmuştu. Ancak farklı nedenlerden ötürü bu girişimler olumlu sonuçlanmadı." ifadelerini kullandı. Kolombiyalı futbolcu, geçtiğimiz yaz Basel'den 2,4 milyon euroluk bonservis bedeliyle Brugge'e transfer olmuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler