İngiltere Premier Lig'de Chelsea formasıyla gösterdiği başarılı performansların ardından 2019 yılında yüksek bir bonservis bedeli ile Real Madrid'e transfer olan ancak o tarihten bu yana beklenen performansı sergileyemeyen Eden Hazard'ın takımda mutsu olduğu iddia edildi.

Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre Eden Hazard takımda mutlu değil ve Real Madrid'den ayrılmak istiyor. Belçikalı yıldız bu ay içerisinde Madrid ekibine veda edebilir.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in de futbolcunun takımdan gönderilmesine sıcak baktığı belirtilenler arasında yer alıyor.

Real Madrid'e transfer olmadan önce dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Eden Hazard, İspanyol ekibinde forma şansı bulmakta zorlanıyor. Bu sezon 16 maçta forma giyen 31 yaşındaki futbolcu yalnızca 2 asistlik performans göstermiş durumda.







