Eden Hazard, Real Madrid formasıyla poz verdi!

Çarşamba akşamı Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Belçikalı futbolcu Eden Hazard, mücadeleden verdiği saha içi röportajında taraftarlara veda etmişti. Real Madrid'e transferine artık bitti gözüyle bakılan 28 yaşındaki süperstarın bugün Ada basınında yayınlanan bir fotoğrafı ise gündeme bomba gibi düştü.

Daily Mirror gazetesi, yıldız ismin İspanya'nın Marbella kentinde tatil yaptığı sırada Real formasıyla çekilmiş fotoğrafını sayfalarına taşıdı. Fotoğrafta Hazard'ın Barcelona taraftarı olduğu öğrenilen bir güvenlik görevlisiyle İspanyol devinin formasıyla birlikte poz verdiği görülüyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler