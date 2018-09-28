Sezona müthiş başlayan Chelsea’nin Belçikalı yıldızı Eden Hazard, Şampiyonlar Ligi’ni golle açmış, Premier Lig’de 6 maçta 5 kez fileleri havalandırmıştı.

Liverpool’da Muhammed Salah ise, Hazard’a oranla bu yıl aynı çıkışı yakalayamadı. Şimdiye kadar, Premier Lig’de sadece 3 gole imza atabilen Salah, en büyük rakibi Hazard’la en son İngiltere Lig Kupası 3. tur maçında karşılaştı. Ancak bu karşılaşmada da Hazard, Salah karşısındaki üstünlüğünü kanıtladı.

Chelsea 1-0 geriye düştüğü maçı 79’da Emerson ve 85. dakikada Hazard’ın (56. dakika sahaya girdi) golleriyle 2-1 kazanırken, 87’de sahaya giren Salah’a takımını yenilgiden kurtaramadı.