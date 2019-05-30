Eden Hazard ayrılığı açıkladı

Chelsea'nin yıldız ismi Hazard, UEFA Avrupa Ligi finali sonrası Londra ekibiyle son maçına çıktığını açıkladı.

30 Mayıs 2019, Perşembe 00:06
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Eden Hazard ayrılığı açıkladı

Avrupa futboluna damga vuran İngilizler’in ilk finali, Avrupa Ligi’nde oynandı. Chelsea, Arsenal'i 4-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon oldu.

Mücadelenin ardından Hazard, Chelsea formasıyla son maçına çıktığını açıkladı.

Hazard, basın mensuplarına, "Sanırım bu elveda demek. Yine de futbolda ne olacağını bilemezsiniz." açıklamalarında bulundu.

İşte Belçikalı yıldızın maç sonu açıklamaları:

"Kararımı, Chelsea'ye birkaç gün önce söyledim. Her iki takım da söyledim artık şimdi bekliyorum. Futbolda ne olacağını hiçbir zamana bilemezsin. Şimdi yeni bir macera zamanı."

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