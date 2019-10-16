Eddy Merckx hastaneye kaldırıldı

Belçika’da yayımlanan Het Nieuwsblad gazetesinde çıkan habere göre efsane bisikletçi Eddy Merckx’in, arkadaşlarıyla bisiklet sürdüğü sırada düştüğü ve başından yaralandığı bilgisi verildi. Pazar günü gerçekleştiği bildirilen olayda beş kez Fransa Turu şampiyonu Merckx’in başından ciddi şekilde yaralandığı ve hızla hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

74 yaşındaki bisikletçinin 2013 yılından bu yana aritmi teşhisi nedeniyle kalp pili kullanmasından dolayı olay sonrası temkinli davranılarak bir gece hastanede kalması kararlaştırıldı. Bugün gerekli tüm testlerin yapılmasının ardından normal bir odaya alınacak olan Merckx’in iyi olduğu, testlerin kontrol amaçlı yapıldığı belirtildi.

Eddy Merkcx’in eşiyle görüşen Paul Van Himst, Sporza’ya yaptığı açıklamada, “Dün gece eşiyle görüştüm. Durumu iyi ve her şey yolunda. Bugün yeni testler yapılacak.” dedi.

Beş kez Fransa Turu ile Giro d’Italia’yı kazanan ve 1965’ten 1977’ye kadar 19 anıtsal klasiği galibiyetle tamamlayan Eddy Merckx, tarihin en başarılı bisikletçilerinden biri olarak kabul ediliyor. Merckx ayrıca bu yıl, Fransa Turu’nda ilk sarı mayoyu kazanmasının 50. yıldönümü sebebiyle Tour de France’ın startını ülkesi Brüksel’de kendisi vermişti.

(Cyclist)