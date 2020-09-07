Trabzonspor'un 20 yaşındaki yıldız oyuncusu Abdulkadir Ömür, yeni sezonu iple çekiyor. Geçmişte Messi hayranlığı nedeniyle mevkii değiştiren yıldız oyuncu yeni sezonda futbola başladığı ve kendisini daha rahat hissettiği orta saha mevkiine dönerek daha çok sorumluluk almaya hazırlanıyor. Bordo-mavili takımın muhtemel sağ açık transferinin ardından takımın teknik patronu Eddie Newton yıldız oyuncuyu orta sahada kullanacak.

Trabzonspor'un İngiliz çalıştırıcısı Eddie Nowton, yeni sezonda bordo-mavili takıma geçtiğimiz sezonun aksine daha farklı bir futbol oynatmayı planlıyor. Takımda yeni sezon öncesi birçok değişiklik yaşanırken yenilenen Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür de alışılmış sağ ve sol açık dışında orta sahanın ortasında görev yapmaya hazırlanıyor. Teknik Direktör Eddie Nvewton, takımın dinamosu konumunda olacak oyuncusunu yeni bölgesinde alacağı sorumluluklar için daha çok motive ediyor.

Kendisini rahat hissettiği bölgeye dönecek

Her zaman Messi hayranlığını dile getiren genç oyuncu, Arjantinli yıldıza olan sevgisi yüzünden mevkiisini değiştirmişti. Geçmişte orta sahada oynayan, sonrasında ise sağ ve sol açık oynamaya başlayan yıldız oyuncu yeni sezonda topa daha çok sahip olan, takımı ve arkadaşlarını yönlendiren, forvet hattına ve gol yollarından daha etkili olabileceği pozisyonda olacak.

İHA