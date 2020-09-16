Trabzonspor Teknik direktörü Eddie Newton basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sörloth ile alakalı soruyu cevaplayan Newton “Sörloth kalmak istemedi” ifadelerini kullandı.

Sörloth konusuyla ilgili konuşan Newton “Sörloth ile ilgili olarak yönetimle çok netiz. Bizim bir yıl daha devam etme isteğimiz vardı. Ancak kendisiyle çalışma yaptıktan sonra birkaç kez görüştükten sonra burda olmak istemediğini söyledi. Oyuncunun burada kalmak istemediği durumda oyuncunun ayrılması ve yerine başkasının bakılması daha doğru olacak.” Dedi.