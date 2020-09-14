Süper Lig’de yeni sezonun ilk haftasında sahasında Beşiktaş’ı konuk eden Trabzonspor, ilk 11’inde sadece 1 yeni transferle sahaya çıktı. Bordo-Mavili takımın 11’inde Brezilyalı orta alan oyuncusu Flavio, yeni transferlerden forma şansı bulan tek oyuncu oldu. Yedek kulübesinde ise kiralıktan dönen Edgar Ie ile yeni transfer Stiven Plaza yer aldı. Fırtına’da dün akşam; sakatlıkları bulunan Anders Trondsen, Joao Pereira, Marlon, Majid Hosseini, Yusuf Sarı ve Salih Kavrazlı yer almadı. Norveç kampının ardından Trabzon’a dönmeyen Alexander Sörloth da kadroda bulunmadı. Teknik direktör Eddie Newton, Safa Kınalı, Abdurrahim Dursun, Atakan Gündüz, Ahmetcan Kaplan, Süleyman Cebeci ve Kerem Baykuş gibi genç oyuncuları kadroya dahil etti.

Türkiye Kupası’nı kazanmıştı

Trabzonspor ’da teknik direktör Eddie Newton, ilk kez Trabzon’da takımın başında sahaya çıktı. Geçen sezon ligin son haftası öncesi Hüseyin Çimşir’in takımdan ayrılmasının ardından göreve getirilen İngiliz çalıştırıcı yönetiminde Bordo-Mavililer, ligde deplasmanda Hes Kablo Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde İstanbul’da Alanyaspor ile karşılaşmıştı... Finalde kupa zaferi, ligin son mücadelesinde de 2-1’lik Kayseri zaferi alan Newton, iç sahadaki ilk maçında dün akşam Beşiktaş karşısından 3-1’lik skorla mağlup ayrıldı.





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