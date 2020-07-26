Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Antrenörü Eddie Newton, ilk yarıda istediği oyunu saha göremediğini belirtti ve "Devre arasında arkadaşlarımızla bu konu üzerine konuştuk. Bireysel performansları değerlendirdik. Ufak da olsa bir sistem değişikliği yaptık. İkinci yarı daha iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu söyleyebilirim. Maçın son anlarında bulduğumuz golle de maçı kazanmasını bildik." ifadelerini kullandı.

Kaleci Uğurcan Çakır’ın çok iyi bir maç çıkardığını belirten Newton, "Uğur, harika inanılmaz bir performans sergiledi. Çok zor olabilecek topları kurtardı." diye konuştu.