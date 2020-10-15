Eddie Newton taktiği belirledi: Dengeli oyun hızlı hücum

Yeni transferlerin takıma katılmasıyla Milli arada gerçek kimliğine bürünen Trabzonspor, cumartesi günü Başakşehir’i devirip lige adeta yeniden başlamak istiyor... Gaziantep FK beraberliğiyle 4. haftayı tamamlayan Bordo-Mavililer, geçen sezon şampiyonluğu kaptırdığı rakibini mutlaka yenmek amacında. Teknik direktör Eddie Newton da bu karşılaşmanın öneminin farkında. Ekibiyle birlikte Başakşehir’in bu sezonki maçlarını tekrar tekrar izleyen ve rakibi analiz eden İngiliz hoca, zaferi getirecek stratejiyi belirledi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde tamamen taktik idmanlara geçilirken, oyuncularına İstanbul ekibini ezberleten Newton, ‘dengeli oyun, hızlı hücum’ parolasıyla işi bitirmeyi hedefliyor.

‘Takım savunması önemli’

Başakşehir’in bu sezon mağlup olduğu Hatay, Galatasaray ve Karagümrük maçlarında hızlı ataklarda sıkıntı yaşadığını tespit eden Newton; oyuncularıyla yaptığı görüşmelerde, “90 dakika sakin kalıp, disiplinden asla kopmayacağız. Özellikle takım savunmasında herkes birbirine yardımcı olacak” diyor. Başarılı hoca, gol yollarında Nwakaeme, Ekuban, Abdülkadir Ömür gibi süratli futbolculara çok güveniyor.

Safa Can Konuksever







