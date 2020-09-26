Trabzonspor teknik direktörü Eddie Newton, 3-1 kazanılan Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluş beIN Sports'a konuşan İngiliz teknik adam Newton, "Arkadaşlarımın performansından gayet memnunum. Özellikle ilk yarıdaki performansımız. İkinci yarıda yorulduğumuz için performansımız biraz düşse de takımın genel performansından memnun olduğumu söyleyebilirim"

Newton sözlerini, "Her geçen hafta arkadaşlarımız oynatmak istediğimiz sistemi daha iyi anlıyorlar ve her hafta daha iyiye gidiyoruz. Önceki sistemden farklı bir sistem olduğu için alışmalarının zaman alması çok normal. Geçen seneden farklı bir sistem ile oynuyoruz. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum" şeklinde tamamladı.

Basın toplantısı açıklamaları

Basın toplantısında konuşan Eddie Newton, özellikle ilk yarıda iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, "Topu iyi çevirdik, rakip yarı alanına iyi gittik. İkinci yarı işler biraz daha zor oldu. Değişiklikler sonrası özellikle oyuna giren Sefa, Plaza, Ahmet Canbaz, bize büyük enerji kattılar. Takıma gayet iyi yardımcı oldular" dedi.

Abdulkadir Parmak'ın sakatlığı ile ilgili 48 saat beklemeleri gerektiğini belirten Newton, "Henüz taze, yeni sakatlık. Sağlık ekibiyle gerekli değerlendirmeler yapıp değerlendirmeler yapabiliriz. Oyuncunun kasık bölgesinde sıkıntısı var ama hangi derecede olduğunu yapılacak olan kontrollerden sonra netlik kazanacak" dedi.

İngiliz teknik adam, karşılaşmada 2 gol atan Afobe'nin takımdan ayrılar Sörloth ile kıyaslanmasına ilişkin ise şunları söyledi:

"Bence karşılaştırmaların bir an önce bitmesi gerekir farklı tarzda kişiler. Afobe'nin Sörloth'dan çok daha farklı bir tarzı var. İlk maç onun için gerçekten zordu. Aramıza yeni katılmıştı, 48 saat sonra maç oynamak zorunda kaldık. Çok kolay değildi ancak bugünkü maçta daha adapte olduğunu, arkadaşlarını daha çok tanıdığını görebiliyoruz. Sörloth harika bir sezon geçirdi. Bu sezon Afobe'den beklentimiz takıma yardımcı olması. Takıma yardımcı olması için oynadığı pozisyona bakılırsa gol atması gerekir. Ancak takıma yardımcı oluyorsa, bize göre işini yapmıştır demektir."