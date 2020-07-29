Eddie Newton: Kupayı biz kazanacağız

Hüseyin Çimşir ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen Eddie Newton, kupayı istediklerini söyledi. İngiliz antrenör, "Alanyaspor gerçekten çok etkileyici bir takım. İyi yönetilen ve iyi futbol oynayan bir ekip. Onlara karşı iyi hazırlandık. Nasıl hücum ederiz, nasıl durdururuz gibi konulara çalıştık. Final oynuyor olmak heyecan verici. Umarım kupayı biz kazanacağız" dedi.

'Başarılı bir takımız'

Lig şampiyonluğunu kaybetmelerinin motivasyon kaybına yol açmadığını belirten Newton sözlerini şu ifadelerle noktaladı: "Sezon boyunca bir hedef uğruna mücadele verip, daha sonra bunu gerçekleştiremediğinizde zor zamanlar yaşarsınız. Her şeye rağmen yarın (bugün) kupa finalimiz var. Elbette hedefimiz ikincilik değildi ama sezonu ikinci sırada bitirip, kupada final oynayan bir takım ne olursa olsun başarılıdır.

Jose Sosa: Kupayla bitirmek istiyoruz

Bordo-Mavililer'in kaptanı Jose Sosa maça çok iyi konsantre olduklarını söyledi. Arjantinli süperstar, "Final maçında motive olmamış oyuncu bulmanız zor. Her oyuncu kendini motive eder. Ligde bir hedefimiz vardı ancak artık lig bitti. Odaklandığımız tek maç bu kupa maçı. Sezonu kupayla bitirmek istiyoruz" dedi