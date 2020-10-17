Eddie Newton: Hiç memnun değilim

Eddie Newton'ın maç sonu yayıncı kuruluşa değerlendirmeleri şu şekilde:

Öncelikle oyuncularımın bugün gösterdiği enerjiden hiç memnun değilim. 4 kritik oyuncumuz yoktu. Edgar ve Kamil sakatlıktan yeni dönmüştü. Real Madrid ya da Liverpool da olsanız 4 önemli oyuncunuz yoksa zorlanırsınız.

İlk 20-25 dakika iyiydik. Golü yedikten sonra sendelemeye başladık. Çok basit ve yemememiz gereken bir gol yedik. Bugün işler hiç istediğimiz gibi olmadı.







