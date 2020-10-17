Eddie Newton: Hiç memnun değilim
Trabzonspor teknik direktörü Eddie Newton, 2-0 kaybettikleri Başakşehir mücadelesini değerlendirdi. Oyuncularının sahaya yansıttıkları enerjiden hiç memnun olmadığını söyleyerek sözlerine başlayan Newton, "4 kritik oyuncumuz yoktu. Edgar ve Kamil sakatlıktan yeni dönmüştü. Real Madrid ya da Liverpool da olsanız 4 önemli oyuncunuz yoksa zorlanırsınız. " şeklinde konuştu.
Eddie Newton'ın maç sonu yayıncı kuruluşa değerlendirmeleri şu şekilde:
Öncelikle oyuncularımın bugün gösterdiği enerjiden hiç memnun değilim. 4 kritik oyuncumuz yoktu. Edgar ve Kamil sakatlıktan yeni dönmüştü. Real Madrid ya da Liverpool da olsanız 4 önemli oyuncunuz yoksa zorlanırsınız.
İlk 20-25 dakika iyiydik. Golü yedikten sonra sendelemeye başladık. Çok basit ve yemememiz gereken bir gol yedik. Bugün işler hiç istediğimiz gibi olmadı.