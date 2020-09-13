Eddie Newton: Çok kolay penaltı çalındı

Trabzonspor teknik direktörü Eddie Newton, 3-1 kaybedilen Beşiktaş maçınında ardından hakeme yüklendi. Newton, hakemin çok kolay bir penaltı kararı verdiğini söylerken bu karar ile ile iki kez cezalandırıldıklarını ve işlerinin daha da zorlaştığını söyledi

Eddie Newton, "Penaltı kararı çok kolay verildi. Bu kararla takımımız iki kez cezalandırıldı. Oyuncumuz kırmızı kart gördü. Bu karardan sonra işler daha da zorlaştı.

"Sörloth hakkında konuşamam"

"Sörhoth adına ben konuşamam. Kendisini çok isteyen takımlar var. Mourinho'nun onun hakkında söyledikleri hakkında yorum yapamam. Kulübümüz kendi yararları doğrultusunda hareket edecektir."