Eddie Newton: Bu işi istiyorum

Hüseyin Çimşir'in ayrılığı sonrasında geçici olarak takımın başına geçen Eddie Newton çıktığı 2 maçta 2 galibiyet ve 1 kupa aldı. Oyuncularla iletişimi çok kuvvetli olan İngiliz antrenörün yeni sezonda da takımın başında kalma ihtimali iyice arttı. Başarılı çalıştırıcı, İngiliz basınına verdiği röportajda da böyle bir ihtimalin olduğunu açıkladı. Tecrübeli futbol adamı, Chelsea kariyerinden, Trabzon'a geliş sürecine, Türkiye'de yaptıklarından, bundan sonraki hedeflerine kadar birçok konuyu değerlendirdi. Şimdi söz Newton'da...

'Ayrılmam çok zor oldu'

"Trabzonspor beni aradığında genç ve daha önce yıldız oyuncularla çalışmamış bir menajere sahip olduklarını, bu nedenle de desteğe ihtiyaçları olduğunu söylediler. Benim hakkımdaki fikirlerini belirttiler ve bunun iyi bir fırsat olacağını düşünerek öneriyi kabul ettim. Chelsea'den ayrılma kararım çok zordu ancak neler yapabildiğimi görmek zorundaydım. Gittim ve yardım etmeye çalıştım."

'Olabileceğini sanmıyordum'

"İşler kötü gitmeye başladı. Başkan bir değişiklik kararı aldı ve hoca ile yollar ayrıldı. 2.'liği güvence altına almamız gerekiyordu ve ortada kazanılacak bir kupa vardı. Başkan takımın başına beni geçirdi, çok şaşırdım. Bunun olabileceğini sanmıyordum. Artık bu işi istiyorum. 1. adam olmak istiyorum. Eminim yakın zamanda yönetimle bunu oturup konuşacağız. Kendimi kanıtlamak adına yapabileceğim her şeyi yaptım."