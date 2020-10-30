Eddie Newton: Böyle basit hata yaparsanız cezayı keserler!

Eddie Newton'ın maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Hatalar yaptık. Topun hakimiyetini bu kadar kolay rakibe verirseniz gol yersiniz. Bu kadar basit. 4 büyük hata yaptık ve hepsinde gol yedik. Futbol bu kadar basit bir oyun... Böyle ciddi ve güçlü rakiplerinizin olduğu karşılaşmalarda bu şekilde hatalar yaparsanız cezalandırılırsınız.

Aslında bir kişinin başarılı olup olmadığı sezon sonlarında değerlendirilir. Şu an sezonun başındayız. Henüz çok erken...

"Mücadeleden kaçmam"

Eddie Newton maçın ardından düzenlenen basın toplantısında ise "İstifa eleştirilerini anlıyorum ama mücadeleden kaçan biri değilim. Sonuna kadar mücadele edeceğim" ifadelerini kullandı.

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