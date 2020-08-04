Trabzonspor’da teknik direktörlüğe getirilen Eddie Newton, kariyeri boyunca beklediği fırsatı, bordo-mavili ekipte yakaladı. Ocak ayında Hüseyin Çimşir’in teknik ekibinde antrenör olarak göreve başlayan 48 yaşındaki futbol adamı, 2020-2021 sezonu için kendisine verilen görevle böylece ilk kez bir A takımın başında bir numaralı isim olarak görev yapacak.

Eddie Newton, West Bromwich döneminin ardından Chelsea’de dört yıl boyunca yardımcı antrenör olarak görev yaptı. Londra ekibinde Roberto Di Matteo, Guus Hiddink ve Frank Lampard gibi önemli teknik adamlarla çalıştı. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve Federasyon Kupası zaferi gibi önemli başarıları eklediği CV’si göz alıcı bir hale gelmesine karşın, yardımcı antrenörlükten teknik direktörlüğe bir türlü terfi edemedi.

Müslüman oldu

Milliyet'in haberine göre; Newton bu durumu, fırsat eşitsizliğine de dikkat çekerek dile getirdiği, “Teknik direktör olarak bazı görevlere başvurmuştum ama daha sonra CV’mi göndermeyi bıraktım çünkü bakılmadığını biliyordum. Bakıldığında benim CV’min birçoğundan daha güçlü olduğunu biliyordum, emeğimin karşılığını alamadım” sözleriyle durumu ortaya koydu.

Yaşananlar nedeniyle kendisi açısından ülkesinde bir gelecek göremeyen Eddie Newton, böylece Türkiye’ye gelmeyi kabul etti. Zeliha Newton ile evli olan ve İslamiyet’i seçerek Müslüman olan İngiliz teknik adam bu yüzden yabancı olmadığı ülkede yıllardır beklediği fırsatı da bulmuş oldu.

Eddie Newton, 2008’de The Guardian’a verdiği röportajda, Müslüman olmasıyla ilgili, “İslamiyet, bir aile babası olarak her şeye daha çok odaklanmamı sağladı. Hayatımı düzenlememe yardımcı oldu. İslamiyet, ne kadar şanslı olduğumu anlamama yardım ediyor” ifadelerini kullanmasıyla da dikkat çekti.

Chelsea’den tebrik geldi

Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Trabzonspor’da teknik direktörlük görevine getirilen İngiliz Eddie Newton için tebrik mesajı yayımladı. Londra merkezli kulüp, uzun yıllar formasını giyen ve antrenörlük yapan Newton için resmi hesaplarından “Trabzonspor’da teknik direktörlüğe getirilen Eddie Newton’u tebrik ederiz. İyi şanslar” şeklinde paylaşımda bulundu.