Premier Lig'de 2019/2020 sezonunda topladığı 34 puanla Championship'e düşen Bournemouth, menajer Eddie Howe ile yolların ayrıldığını duyurdu. Bu kararı çok zor aldığının altını çizen Howe, ''Hem oyuncu hem yönetici olarak bu kulüpte 25 yıl geçirdim. Almakta zorlandığım en zor kararlardan biri.'' ifadelerini kullandı.

İngiliz basını, Bournemouth Yönetimi'nin takımı şu sıralar İskoç ekibi Glasgow Rangers'ın başında yer alan Steven Gerrard'a emanet etmek istediğini duyurdu.

Goodison Park'ta küme düşmenin üzüntüsünü yaşayan Eddie Howe, uzun süre sahadan ayrılmamıştı.