Eddie Howe, Bournemouth'tan ayrıldı, 25 yıllık serüven sona erdi

Premier Lig'den düşen Bournemouth, futbolcu ve teknik direktör olarak toplam 25 yıldır kulüp bünyesinde yer alan Eddie Howe ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

02 Ağustos 2020, Pazar 02:33 Son Güncelleme:
- A +
Eddie Howe, Bournemouth'tan ayrıldı, 25 yıllık serüven sona erdi

Premier Lig'de 2019/2020 sezonunda topladığı 34 puanla Championship'e düşen Bournemouth, menajer Eddie Howe ile yolların ayrıldığını duyurdu. Bu kararı çok zor aldığının altını çizen Howe, ''Hem oyuncu hem yönetici olarak bu kulüpte 25 yıl geçirdim. Almakta zorlandığım en zor kararlardan biri.'' ifadelerini kullandı.

İngiliz basını, Bournemouth Yönetimi'nin takımı şu sıralar İskoç ekibi Glasgow Rangers'ın başında yer alan Steven Gerrard'a emanet etmek istediğini duyurdu.

Goodison Park'ta küme düşmenin üzüntüsünü yaşayan Eddie Howe, uzun süre sahadan ayrılmamıştı.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...