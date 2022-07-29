Slovakya’nın Banska Bistrica kentinde devam eden 2022Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali’nde (EYOF) 4. gün yarışmalarında sporcularımız 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz kazandı. Şampiyonluğumuz Atletizmde geldi. Kızlar 400 metrede Edanur Tulum 54.41'lik derecesiyle rakiplerine fark atarak altın madalyanın sahibi oldu. Edanur bu derecesiyle ülkemize EYOF tarihinde pistte ilk şamipyonluğu getirdi. Milliler'in organizasyondaki daha önceki altın madalyaları Pınar Akyol ve Eda Tuğsuz ile gülle ve ciritte gelmişti.

Ravza'dan gümüş Ceren'den bronz

Gümüş madalyayı Badminton'da Ravza Bodur ile kazandık. 1. turda Sloven Anja Blazina'yı, çeyrek finalde İsviçreli Leila Zarrouk'u ve yarı finalde de Litvanyalı Vilte Paulaskaite'yi aynı skorlar 2-0 yenerek finale geldi. Şampiyonluk maçında FinlandiyalıNella Nyqvist'le karşılaşan Bodur, rakibine 2-1 mağlup oldu ve gümüş madalyada kaldı. Bronz madalyamız da atletizmde geldi. Akşam seansında yapılan 2 bin metre su engellideCeren Kılıç, 6:51.32'yle en iyi derecesini yaptı, 3. olarak kürsüye çıktı.

Teniste İrem Kurt çeyrek finalde elendi

Tenis branşında son 8'e kalan İrem Kurt çeyrek final elendi. Milli sporcumuz çeyrek final maçında ev sahibi ülkeden 1 numaralı seri başı Renata Jamrichova'Yla karşılaştı. İrem, rakibi karşısında elinden geleni yapsa da 6-4, 4-6, 6-3’lük setlerle toprak korttan 2-1 mağlup ayrıldı, kürsü şansını yitirdi.

Güllede Özlem Özcan finalde

Atletizm gündüz seansında 3 sporcumuz elemelere çıktı. Gülle atma seçmelerinde mücadele eden Özlem Özcan 13.57'lik derecesiyle serisini 4. genel klasmanda da 8. sırada yer alarak ilk 12'ye girdi ve adını finale yazdırdı. Kızlar 100m engellide Defne Tuna diskalifiye olurken erkekler 200m'de de Melih Candaş 21.13'lük derecesiyle serisini sonuncu bitirdi ve elendi. Bisiklet yol yarışında kızlarda ülkemizi temsil eden Emine Irmak Sezer 1:35:57'lik derecesiyle EYOF'u 47. bitirdi.

Judoda 3 sporcumuz kürsüyü göremedi

Judoda 3. gün yarışları sonunda Türkiye İbrahim Demirel'le 2. altın madalyasını almıştı. Dünkü müsabakalarda da 3 sporcumuz; Mevlüt Öztaş (90kg), Mertcan Kömpe (81kg) ve Ecem Baysurg (70kg) tatamiye çıktı. 3 sporcumuz kürsü şansı bulamadılar. Mevlüt Öztaç 1. turda kaybetse de repesaj şansı yakaladı ancak bu bölümde de ev sahibi rakibi Timotej Stefanik'e yenilerek elendi. Mertcan Kömpe 2. turda yenilse de repesaja çıktı ancak burada da 2. turda yine kaybetti. Ecem Baysurg ise hem çeyrek finalde yenildi hem de repesaj 2. turunda da bronz madalya şansını yitirdi.

Yüzmede 2 final geldi

Akşam seansında Milli sporcumuz Belis Şakar 200m karışıkta 2:19.53'lük derecesiyle 2. olarak final yüzmeye hak kazandı. Tolga Temiz ise 200m serbest serisinde 1:51.77'le 2. oldu ve final yüzme hakkı elde etti.