Edanur Tulum Eskişehir’i gururlandırdı

Konya’da düzenlenen 5.İslami Dayanışma Oyunları’nda, aralarında Eskişehirli milli atlet Edanur Tulum’un da olduğu Türk Milli Karışık Bayrak Takımı, bronz madalyanın sahibi oldu. Oğuzhan Kaya, Sinan Ören, Büşra Yıldırım ve Edanur Tulum’dan oluşan milli ekip, 4x400 metre mesafeyi 3.22.90 saliselik derece ile tamamlayarak; pistten bronz madalya ile ayrıldılar.

ESKİŞEHİR (İHA)