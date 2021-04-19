Tokyo Olimpiyatları öncesi en ciddi prova olarak görülen Avrupa Güreş Şampiyonası, Polonya'nın başkenti Varşova'da başladı. Pazar günü tamamlanacak şampiyonada Türkiye, 30 sporcu ile yer aldı. Şampiyonada Antalyalı güreşçi Eda Tekin altın madalya hedefiyle mücadele edecek. Büyükler 55 kilo kategorisinde mindere çıkacak Eda Tekin, güreşe başlangıcı ve zorlu antrenman çalışmalarıyla kısa sürede başarıya ulaştı. Aynı sporu yapan ablası Ece Tekin'e ailesinin gösterdiği ilgiyi kıskanarak güreşe başlayan Eda, antrenörü Şerafettin Uysal ile günde 6 saat antrenman yaparak şampiyonalara hazırlandı.

Antrenörü ve ablasıyla sabah antrenmanına denizde başlayan Eda, ısınmak için kısa süreli güreşin ardından 5 kilometre yüzüyor, su altında kaya taşıyıp, sahilde koşuyor. Orman ve dağda koşuya devam eden kardeşler, güç kazanmak için antrenörlerine ait 1 ton ağırlığındaki otomobili de yolda iterek ve çekerek sabah antrenmanını tamamlıyor. Sıra dışı antrenman programıyla şampiyonalara hazırlanan genç sporcular, akşam ise 4 saat salonda kuvvet ve teknik çalışmayla günü tamamlıyor.

Güreşe başladığı ilk günlerden itibaren olimpiyata katılmayı hayal eden Eda Tekin, ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece kazanarak başarı çıtasını yükseltti. Avrupa şampiyonasında madalyayı hedefleyen Eda, "Ata sporu güreşte kadın sporcu olarak iz bırakmayı hedefliyorum" dedi.

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)