Milli voleybolcu Eda Erdem Dündar, 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nde gösterdiği performansla gündem oldu. Kaptan Eda, finale yükselen Milli Takımımız'ın en önemli isimlerinden olarak dikkatleri üzerine çekti. Eda Erdem kimdir? Eda Erdem kaç yaşında, nereli, boyu kaç? aramaları google üzerinden yapılmaya başlanırken, detayları sizler için derledik.

Eda Erdem kimdir?

22 Haziran 1987 İstanbul doğumlu Eda Erdem, voleybola 24 Aralık 2000'de Beşiktaş JK altyapısında başladı. 2004 yılında A takıma yükseldi. Dört sezon oynadığı ve son iki sezonunda da kaptanlığını yaptığı Beşiktaş'tan 2008 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Eda Erdem 2005 yılından bu yana Türkiye A Milli Takım formasını giymektedir ve Türkiye A Milli Takım forması ile 300'den fazla maçta görev aldı. 2008 yılında geldiği Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 11. sezonunda mücadele eden Eda Erdem, Türkiye A Milli Takımı ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nde kaptanlık görevini üstlenmektedir.

Eda Erdem kaç yaşında, nereli, boyu kaç?

1,88 boyundaki Eda Erdem 22 Haziran 1987 tarihinde İstanbul'da doğdu.

2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri yarı final maçında Polonya’yı 3-2 mağlup ederek adını finale yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımımızda kaptan Eda Erdem Dündar, karşılaşma sonrası galibiyeti değerlendirdi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar; “Çok zorlu bir karşılaşmaydı. Oldukça karmaşık duygular yaşadığımız, hissettiğimiz 5 setlik bir maç oldu. Sonunda kazanan taraf biz olduk. Çok mutlu ve gururluyuz. 4. ve 5. sette maçı kazanacağımıza inanıyorduk. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Bu maçı hemen unutup, yarınki Almanya maçına odaklanmalıyız. O maçı da kazanıp Tokyo biletini almak istiyoruz. Bizi destekleyen taraftarlarımızı da teşekkür ediyorum. Ankara’da evimizde gibiydik. Lütfen bizi yarın da yalnız bırakmasınlar” dedi.







