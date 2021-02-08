Eda Erdem Dündar: Olimpiyat için iddialıyız

TRT SPOR canlı yayınında soruları cevaplayan Eda Erdem Dündar, Uluslararası Voleybol Federasyonu tarafından tarihin en iyi 100 sporcusu listesine seçilmesinden dolayı çok mutlulu olduğunu kaydetti.

Koronavürüs salgını nedeniyle 2020'den 2021 ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek olan "Filenin Sultanları"nın hedefine de değinen milli voleybolcu, "Olimpiyatlarda iddialıyız ve ben madalya kazanmak istiyorum" dedi.

Dündar, Fenerbahçe Opet'in hedeflerine ilişkin olarak ise "Bu sene lig şampiyonluğuna ve Türkiye Kupası'na gözümüzü diktik" ifadelerini kullandı.