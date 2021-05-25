A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi’ndeki ilk maçında Sırbistan’ı 3-2 (25-21, 18-25, 25-23, 22-25, 16-14) mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

Sırbistan maçının ardından açıklamalarda bulunan milli voleybolcu Eda Erdem Dündar, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim için oldukça zor bir maçtı ama sonunu getirmeyi bildik. İlk maçı kazanmak oldukça önemliydi ve bunu başardık. Uzun bir aranın ardından şunu gayet iyi anladık; birbirimizi ve Milletler Ligi gibi yüksek seviye voleybol oynadığımız turnuvaları çok özlemişiz. Burada olduğumuz için çok mutlu ve şanslıyız. Çünkü bu turnuva, Tokyo Olimpiyatları öncesinde oldukça önemli bir yerde duruyor."