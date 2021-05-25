MENÜ

Eda Erdem Dündar: İlk maçı kazanmak oldukça önemliydi ve bunu başardık

FIVB Milletler Ligi’ndeki ilk maçında Sırbistan’ı 3-2 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kaptanı Eda Erdem Dündar, "İlk maçı kazanmak oldukça önemliydi ve bunu başardık." dedi.

25 Mayıs 2021, Salı 18:42 Son Güncelleme:
- A +
Eda Erdem Dündar: İlk maçı kazanmak oldukça önemliydi ve bunu başardık

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi’ndeki ilk maçında Sırbistan’ı 3-2 (25-21, 18-25, 25-23, 22-25, 16-14) mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

Sırbistan maçının ardından açıklamalarda bulunan milli voleybolcu Eda Erdem Dündar, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim için oldukça zor bir maçtı ama sonunu getirmeyi bildik. İlk maçı kazanmak oldukça önemliydi ve bunu başardık. Uzun bir aranın ardından şunu gayet iyi anladık; birbirimizi ve Milletler Ligi gibi yüksek seviye voleybol oynadığımız turnuvaları çok özlemişiz. Burada olduğumuz için çok mutlu ve şanslıyız. Çünkü bu turnuva, Tokyo Olimpiyatları öncesinde oldukça önemli bir yerde duruyor."

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...