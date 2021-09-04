Eda Erdem Dündar: Halkımıza armağan olsun

Avrupa Şampiyonası üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 yenerek üçüncü olan Filenin Sultanları'nda Eda Erdem Dündar, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Eda Erdem'in açıklamaları şöyle;

Dolu dolu turnuvalar oynadık. Dünkü yenilgiden sonra iyi toparladığımızı düşünüyorum, bize madalyayla tamamlamak yakışır dedik. Bugün daha istekli olan taraf bizdik. Halkımıza armağan olsun! Türk halkı, iyi ki varsınız. Bizi inanılmaz desteklediniz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. 2022 yazında görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.