Eda Erdem Dündar: Dolu tribünlere karşı oynamak istiyoruz

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmesiyle ilgili konuştu. Kaptan şunları söyledi: “Salgın devam ederken olimpiyatların seyircisiz oynanması yerine bir sene gecikmeli, her şeyiyle bütün bir turnuva olarak oynanmasını tercih ederim. Bizler açılış seremonisi olsun, olimpiyat köyü olsun, her şeyiyle bütün bir olimpiyat yaşamak ve dolu tribünlere karşı oynamak istiyoruz”