2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'a 3-1 mağlup olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız'da Eda Erdem Dündar, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Eda'nın açıklamaları şöyle;

Bir hayalimiz vardı. Çok üzgünüz ama yapacak bir şey yok. Bugünü bir an önce unutup, yarına konsantre olacağız. Bizler tüm ülkeyi birleştirebiliyoruz, bunun için çok mutluyuz. Gururla en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yenmek de var, yenilmek de. Bugün Sırbistan'ın günüydü, daha iyi oynadılar. Biz daha genç bir takımız, daha iyi olacağımıza inanıyoruz.