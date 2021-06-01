Almanya maçının ardından açıklamalarda bulunan milli voleybolcu, bugün iyi bir oyun oynadıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Oyunun her bölümünde üstün taraf bizdik. Almanya gibi savaşan bir takıma karşı oynamanın zor olacağını biliyorduk çünkü gerçekten çok iyi servis ve defans kurguları var. Üç puan kazanmamız gerektiğini biliyorduk. Maçın başından itibaren kazanmaya odaklandık ve bunun bize yardımcı olduğunu düşünüyorum."

Kaptan Eda Erdem Dündar, yarın dünyanın en iyi takımlarından Çin ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Çok hızlı oynayan bir ekip. Voleybolları gerçekten zor çünkü birçok varyasyonları var ama elimizden geldiğince iyi servis atmaya ve defans yapmaya çalışacağız. Zor bir maç olacağının bilincindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

ANKARA (AA)