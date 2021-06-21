Aynı forma numarasını paylaşacak kadın ve erkek oyuncular, 25 ve 27 Haziran 2021 tarihlerinde düzenlenecek Voleybol Milletler Ligi (VNL) 2021 Finalleri’nde ilk kez birbirlerinin isimlerini gururla formalarında taşıyacak. Finallerde voleybol sporunun, oyuncuların ve taraftarların spor dünyasında sıklıkla rastlanan cinsiyetler arası eşitsizliğe meydan okumaya çalıştığını vurgulamak için özel üretim formalar giyilecek.

Aralarında Türkiye’den Eda Erdem’in de bulunduğu üç çift oyuncu, ilk Eş Forma elçileri olarak belirlendi. Buna göre; Eda Erdem ve Nimir Abdel-Aziz (Hollanda) 14 numaralı, Lauren Carlini (ABD) ve Facundo Conte (Arjantin) 7 numaralı, Natalia Goncharova (Rusya) ve Wallace de Souza (Brezilya) ise 8 numaralı Eş Forma’yı paylaşacak.

Spordaki kurallar genellikle tüm oyuncular için aynı olsa da, sporda cinsiyetler arasında mücadele edilmesi gereken büyük bir eşitsizlik var. Voleybol, eşit para ödüllerine sahip olan ve eşit izlenme rakamlarına ulaşan kadın ve erkek üst düzey turnuvaları ile spor genelinde eşit bir oyun alanı geliştirmeyi amaçlıyor. Voleyball World, gelişmek için her zaman yer olduğunun farkındadır. Bu nedenle voleybol sporu, Eş Forma girişimiyle bu durumu düzeltmeyi ve cinsiyet eşitliği için bir puan daha almayı hedefliyor.

Voleyball World CEO’su Finn Taylor bu girişimle ilgili olarak şöyle konuştu:

“Volleyball World sporda cinsiyet eşitliğini teşvik etmenin önde gelen savunucusu olmaktan gurur duyuyor. Cinsiyet eşitliği ve kapsayıcılık voleybolun DNA'sında var ve biz bu mevcut durumu kabul etmeyi her zaman reddedeceğiz.

Voleybol, uluslararası düzeyde, kadın ve erkeklerin eşit şartlar altında, eşit fırsatlar, eşit ücret ve eşit ilgi ile rekabet ettiği bir spordur. Ancak, spor dünyasında daha fazla eylemi teşvik etmek için, voleybolun kapsayıcılık ve eşitlik kültürünü yeni ve yenilikçi yollarla sergileyerek, bu konuya liderlik etmek için daha fazlasını yapmalıyız.

Eş Forma kampanyasını başlatarak, voleybolun evrensel olduğunu göstermeyi amaçlıyoruz. Bu spor oyuncular ile voleybolseverleri bir araya getiriyor ve taraftarlar da herkes için tezahüratlarda bulunuyor; sınırsız bir güçle eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılığı savunuyor."

Eş Forma tasarımı, Volleyball World’ün yeni marka konumlandırması ve görsel kimliğinin, voleybolun dünya çapındaki çekiciliğini artırmayı ve benzersiz bir spor olduğunu göstermeyi amaçlayan daha geniş bir kampanyasının bir parçasıdır. Yeni marka, oyunculardan elçileri de içerecek ve Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları öncesinde çeşitli dijital ve sosyal medya kampanyaları aracılığıyla hayata geçirilecek. Daha fazla bilgiye voleybolla ilgili her şeyin tek noktada bir araya geldiği https://en.volleyballworld.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Volleyball World’ün misyonu, dünyada birbirine bağlı en büyük spor ekosistemi olmak için tüm voleybol paydaşlarını ortak bir amaç ile kucaklayarak, sporu büyütmektir. Bu bağlantılı ekosistem aracılığıyla, voleybol topluluğu sporda cinsiyet eşitsizliği gibi temel sorunlar hakkında farkındalık oluşturabilir ve cinsiyet eşitliği için puan kazanmaya devam edebilir.

Voleybolu diğer sporlardan ayıran unsurlardan biri de sporun ve müsabakaların doğasında var olan cinsiyet dengesidir. Voleybol, tüm üst düzey turnuvalarında, eşit spor alanını teşvik etmek için eşit para ödülüne ve turnuva formatlarına sahiptir. Nielsen tüketici araştırmasına göre, voleyboldaki izleyici sayılarının, kadın ve erkek maçlarında eşit derecede popüler olduğunu gösterirken, sporun taraftar demografisi de her iki cinsiyet arasında eşit olarak dağılmaktadır.