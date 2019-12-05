Eczacıbaşı’ndan ilk zafer

2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası A Grubu ikinci maçında Eczacıbaşı Vitra galibiyetle tanıştı. Açılış mücadelesinde İtalyan ekibi Imoco’ya 3-1 kaybeden Turuncu- Beyazlıar dün Itambe Minas ’ı 3-0 yendi.

Tijana Boskovic ve Yasemin Güveli’nin katkılarıyla oyuna iyi başlayan Eczacı ilk seti 25-17 kazandı. Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci sette, kaptan Yeon Koung Kim’in akıllı hücumları ve milli libero Simge Şebnem Aköz’ün savunmadaki direnciyle kontrolü elinde tutan Turuncu-Beyazlılar, seti 25-23 önde bitirdi.

Kim MVP seçildi

Üçüncü sette geride başlamasına rağmen rakibine iyi direnç gösteren Eczacıbaşı, kaptan Kim’in servis noktasındaki etkili oyunuyla 10-0’lık seri yakaladı. Natalia’nın file üstündeki etkili oyunuyla yakaladığı ivmeyi sürdüren Turuncu- Beyazlılar, seti 25-16 noktaladı ve maçı 3-0 kazandı.

23 sayıyla günün en skorer ismi Boskovic olurken, Kim de FIVB tarafından MVP seçildi.

Temsilcimiz son maçında yarın TSİ 12.00’de Guangdong Evergrande ile karşılaşacak.



