Eczacıbaşı yeni sezonu 5 kupa iddiasıyla açtı

Eczacıbaşı Kadın Voleybol Takımı yeni sezona da iddialı olarak girdi.

Yönetim Kurulu üyeleri, teknik yöneticiler, sporcular ve basın mensuplarının katıldığı toplantıda konuşma yapan Başkan Faruk Eczacıbaşı, Teknik Direktör Marco Aurelio Motta ve menajer Nalan Ural yaptıkları konuşmalarda özetle şunları söyledi:

“Bu sezonda mücadele edeceğimiz Türkiye Ligi, Türkye Kupası, Türkiye Şampiyonlar Kupası, Dünya Şampiyonlar Kupası ve CEV Şampiyonlar Ligi olmak üzere 5 kupayı da almak için mücadele edeceğiz. Bu nedenle kadromuza Brezilya’dan Natalia ve ABD’den Lloyd’u transfer ettik. Alt yapımızdan yetişip deneyim kazanmak üzere kulüplere verdiğimiz Hande, Melis, Yasemin, Saliha, Ergül ve Buse de takımımıza katıldı. Ayrıca, alt yapımıza da aynı önemi sürdürüyoruz”.







