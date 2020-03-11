Avrupa Voleybol Konfederasyonu’nun (CEV) aldığı karara göre, Eczacıbaşı VitrA’nın 18-19 Mart tarihlerinde, İtalya’nın Savino Del Bene Scandicci takımıyla Slovenya’da oynaması planlanan CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final müsabakası, korona virüs nedeniyle tekrardan ileri bir tarihe ertelendi.

CEV’den yapılan açıklamada, İtalyan hükümeti ve İtalya Olimpik Komitesi’nin de yakın zamanda almış olduğu önlemler göze alınarak, İtalyan takımlarının yer aldığı herhangi bir Avrupa kupası maçının ileri bir tarihe alındığı belirtildi.

İSTANBUL (İHA)