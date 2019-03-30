Eczacıbaşı VitrA yarı finalde

Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-Off Çeyrek Final ikinci maçında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, seride durumu 2-0'a getirerek yarı finale yükseldi ve Galatasaray'ın rakibi oldu.

30 Mart 2019, Cumartesi 20:30 Son Güncelleme:
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Eczacıbaşı VitrA yarı finalde

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off turu çeyrek final ikinci maçında Eczacıbaşı VitrA, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas’ı 3-1 yendi. Serideki ilk maçı da 3-0 kazanan Eczacıbaşı VitrA, durumu 2-0 yaptı ve yarı finale çıktı. Turuncu-beyazlılar, yarı finalde Galatasaray HDI Sigorta ile karşı karşıya gelecek.

Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas ise 5/8 etabında yoluna devam edecek.

SALON: TVF Burhan Felek

HAKEMLER: Seçkin Yener, Bülent Bozkurt.

ECZACIBAŞI VİTRA: Larson, Büşra, Boskovic, Güldeniz, Gibbemeyer, Ezgi, Simge (L), Gözde, Gamze, Merve, Kim.

KAMEROĞLU BEYLİKDÜZÜ V.İ.: Hunter, Lee, Bahar, Drews, Ceyda, Sabriye, Melisa (L), Buse, Ayşegül, Simay.

SETLER: 25-15, 21-25, 25-18, 25-23

SÜRE: 103 dakika (23, 25, 25, 30)

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