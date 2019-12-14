Eczacıbaşı VitrA – VakıfBank maç sonucu: 0 - 3

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 11. hafta erteleme maçında VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA’yı 3-0 yendi.

Bu sonucun ardından VakıfBank, 10. galibiyetini elde ederek liderliğe yükselirken, Eczacıbaşı VitrA ilk kez mağlup oldu.

Birinci sete Eczacıbaşı VitrA, köşelerden Boskovic ve Kim Koung ile Vakıfbank ise ikiden Haak’ın smaçlarıyla başladı. Teknik molayı Eczacıbaşı VitrA 12-10 önde geçmesine rağmen, VakıfBank skoru 13-13’te eşitledi. Ebrar Karakurt dört numaradan etkili ataklar yapınca, sarı- siyahlı takım üstünlüğü ele geçirdi ve seti 25-20 kazandı.

İkinci set karşılıklı sayılarla başladı. VakıfBank, rakibin hatalarını iyi değerlendirdi ve farkı 5 sayıya çıkardı. Hande ile toparlanan Eczacıbaşı VitrA, skoru 11-11’de eşitledi. Teknik molaya VakıfBank 12-11 önde girdi. Eczacıbaşı VitrA, Boskovic ile skoru 18-18’e getirdi. Ardından karşılıklı sayılarla süren oyunda az hata yapan VakıfBank, seti 25-23 kazandı ve 2-0 öne geçti.

Üçüncü sette teknik molayı 12-7 önde geçen VakıfBank, kalan bölümde üstünlüğünü korudu ve seti 25-17 maçı da 3-0 üstün tamamladı.

SALON: TVF Burhan Felek Voleybol Salonu

HAKEMLER: Bülent Bozkurt, Erol Akbulut

ECZACIBAŞI VİTRA: Beyza, Gamze, Natalia, Yasemin, Boskovic, Kim, Simge (L), Hande, Ergül, Buse, Lloyd.

VAKIFBANK: Cansu, Gabi, Zehra, Haak, Ebrar, Rasic, Gizem (L), Meliha, Ognjenovic, Gözde

SETLER: 0-3 (20-25, 23-25, 17-25)

SÜRE: 78 dakika (25, 30, 23)