Eczacıbaşı VitrA - Türk Hava Yolları maç sonucu: 3-0

Misli.com Sultanlar Ligi’nin 10. haftasında Eczacıbaşı VitrA, Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.

17 Ekim 2020, Cumartesi 21:49 Son Güncelleme:
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Eczacıbaşı VitrA - Türk Hava Yolları maç sonucu: 3-0

Misli.com Sultanlar Ligi’nin 10. haftasında Eczacıbaşı VitrA, Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Erdal Akıncı, Esat Danzili

Eczacıbaşı VitrA: Mirkovic, Thompson, Yasemin Güveli, Boskovic, Hande Baladın, Beyza Arıcı (Simge Aköz, Fatma Yıldırım)

Türk Hava Yolları: Santana, Aslı Kalaç, Ebrar Karakurt, Şeyma Ercan, Büşra Şahin, Carlini (Berin Yıldırım, Merve Dalbeler, Ada Germen, Nursevil Gökbudak, Polen Ünver, Özgenur Çetiner)

Setler: 25-19, 25-17, 25-13

Süre: 79 dakika (28, 27, 24)

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