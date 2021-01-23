Eczacıbaşı VitrA, THY deplasmanında

Mücadeleyle ilgili açıklamalarda bulunan Eczacıbaşı VitrA menajeri Nalan Ural, “Hedef maçlarımızdan birini oynayacağız. Ligdeki sıralamamızı belirlemek için ayrı bir motivasyonla hazırlandığımız bir maç. Ayrıca Şampiyonlar Ligi ikinci tur etabımız öncesinde de yükselişe geçmek istediğimiz bir döneme giriyoruz. Çekişmeli bir karşılaşma olacağını düşünüyorum, takımımıza güveniyorum” sözleriyle görüşlerini iletti.

THY – Eczacıbaşı VitrA karşılaşması, 24 Ocak Pazar günü, saat 19:00’da, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak. Mücadele, TRT Spor 2 ekranlarından da naklen yayınlanacak.