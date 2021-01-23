MENÜ

Eczacıbaşı VitrA, THY deplasmanında

Misli.com Sultanlar Ligi 25. Hafta mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, Türk Hava Yolları ekibine konuk olacak.

23 Ocak 2021, Cumartesi 11:35 Son Güncelleme:
- A +
Eczacıbaşı VitrA, THY deplasmanında

Mücadeleyle ilgili açıklamalarda bulunan Eczacıbaşı VitrA menajeri Nalan Ural, “Hedef maçlarımızdan birini oynayacağız. Ligdeki sıralamamızı belirlemek için ayrı bir motivasyonla hazırlandığımız bir maç. Ayrıca Şampiyonlar Ligi ikinci tur etabımız öncesinde de yükselişe geçmek istediğimiz bir döneme giriyoruz. Çekişmeli bir karşılaşma olacağını düşünüyorum, takımımıza güveniyorum” sözleriyle görüşlerini iletti.

THY – Eczacıbaşı VitrA karşılaşması, 24 Ocak Pazar günü, saat 19:00’da, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak. Mücadele, TRT Spor 2 ekranlarından da naklen yayınlanacak.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...