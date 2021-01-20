Eczacıbaşı Vitra - Sarıyer Belediyespor maç sonucu: 3-2

Maça iyi başlayan Sarıyer’i Jordan Thompson’ın hücumlarıyla durduran Eczacıbaşı VitrA, teknik molaya 12-10 önde girdi fakat konuk ekip mücadeleyi bırakmadı ve seti 25-23 aldı. İkinci sete daha kontrollü başlayan ev sahibi seti 25-19 alırken, kaptan Boskovic 6 sayı ile takımını sırtladı. Üçüncü sette Beyza Arıcı üst üste yaptığı bloklarla öne çıkan isim olurken, turuncu-beyazlılar seti 25-15 kazandı. Boskovic ve Beyza bu sette 7’şer sayı ile oynadı. Dördüncü sette kontrolü tekrardan ele geçiren Sarıyer, seti alarak maçı tie-break setine taşıdı. Eczacıbaşı VitrA, son setin başında farkı açmaya başladı ve saha değişimine 8-5 önde girdi. Turuncu-beyazlıların kaptanlarından Simge Aköz yaptığı defanslarla dikkat çekerken, set 15-8 tamamlandı ve maçı kazanan ekip Eczacıbaşı VitrA oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi 29 sayıyla kaptan Boskovic olurken, Beyza Arıcı 7 blok sayısı ile takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

"Bir önceki maçın etkisinde kaldık"

Karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan Eczacıbaşı VitrA Başantrenörü Marco Motta, mağlup oldukları bir önceki karşılaşmanın etkisinin sürdüğünü belirterek, "Yine de bugün sahada galip geldiğimiz için sonuçtan memnunuz" dedi. Rakibin iyi bir efor gösterdiğini söyleyen Jordan Thompson "Birinci ve dördüncü sette rakibimiz iyi bir mücadele örneği gösterdi. Daha iyi bir oyun sahaya koyabilirdik. Galibiyetten dolayı takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum" derken, Saliha Şahin de "Hafta sonu oynayacağımız zorlu THY deplasmanı öncesi kazandığımız için mutluyuz. Bu maç aynı zamanda son erteleme maçımızdı, ligin geri kalanında elimizden gelenin en iyisini yapmak için konsantrasyonumuzu korumaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Eczacıbaşı VitrA-Sarıyer Belediyespor: 3-2

Salon: Eczacıbaşı Spor Salonu

Hakemler: İlhami Şenyurt, Mehmet Gül.

Eczacıbaşı VitrA: Thompson, Ogbogu, Boskovic, Saliha, Beyza, Elif, Simge (L), Mirkovic, Yasemin, Fatma, Hande.

Sarıyer Belediyespor: İrem, Rigdon, Merve, Çağla, Bashnakova, Abdulazimova, Sinem (L), Şeyma, Strumilo, Yaren, Dilara.

Setler: 3-2 (23-25, 25-19, 25-15, 17-25, 15-8)

Süre: 119 dakika (29,26,23,25,16)

İHA