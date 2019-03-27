Eczacıbaşı VitrA, play-off maçlarına başlıyor

Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final etabında, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas ile eşleşen Eczacıbaşı VitrA, ilk maçında deplasmana gidiyor.

İzmir’de düzenlenen AXA Sigorta Kupa Voley’de şampiyonluğunu ilan eden Eczacıbaşı VitrA, play-off maçları için hız kesmeden antrenmanlarını sürdürdü. Kameroğlu Beylikdüzü V.İ. - Eczacıbaşı VitrA karşılaşması yarın saat 18.00’de, Beylikdüzü Spor Kompleksi’nde oynanacak. Üç maç üzerinden oynanacak olan etapta iki galibiyet alan takım yarı finale yükselecek.

Final maçında iyi bir oyun çıkaran ve Kupa Voley şampiyonu oldukları için mutlu olduğunu söyleyen genç oyuncu Merve Atlıer, “Şimdi önümüze bakıp bir kupa daha almak için mücadele edeceğiz. İlk etapta Beylikdüzü ile maça çıkacağız. İyi bir şekilde hazırlanıp, bu uzun sürece güzel bir galibiyetle başlangıç yapmak istiyoruz” dedi.

İHA﻿