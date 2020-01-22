Eczacıbaşı VitrA-LP Salo maç sonucu: 3-0

Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Eczacıbaşı VitrA, Finlandiya temsilcisi LP Salo’yu konuk etti.

Maçın ilk bölümünde Eczacıbaşı pasör Lloyd’un attığı taktik servislerle etkili oldu. 8. sayıya kadar karşılıklı sayılarla süren mücadelede turuncu-beyazlı takım, Hande Baladın ile dörtten, Boskovic ile ikiden sert smaçlarla sayı üretti. İyi defans yapan Eczacıbaşı VitrA, seti 25-16 kazandı ve 1-0 öne geçti.

İkinci sete çok hızlı başlayan Eczacıbaşı, Boskovic’in etkili smaçlarıyla rakibinin oyun kurmasına fırsat tanımadı. Bu durumu iyi değerlendiren Eczacıbaşı VitrA, seti 12 sayı farkla 25-13 alarak durumu 2-0’a getirdi.

Üçüncü sete de hızlı giren ev sahibi takım, köşelerden yaptığı ataklarla rakibini baskı altına aldı. LP Salo’nun atakları da blokta takılınca turuncu-beyazlılar farkı açarak seti 25-13, maçı da 3-0 kazandı. Gruptaki 4. maçını da kazanan turuncu-beyazlı takım, liderliğini sürdürdü.

Eczacıbaşı VitrA, grubun 5. maçında 6 Şubat Perşembe günü Fenerbahçe Opet ile karşılaşacak.

Salon: TVF Burhan Felek

Hakemler. Aleksander Sikanjic (Lihtenştayn), Vlastimil Kovar (Çekya)

Eczacıbaşı VitrA: Lloyd, Pereira, Yasemin Güveli, Boskovic, Hande Baladın, Gibbemeyer (Simge Aköz, Ergül Avcı, Gamze Kılıç, Melis Durul)

LP Salo: Manskkaviita, Peit, Haatainen, Pilepic, Ennok, Czakan (Rautiainen, Piesanen, Ternava)

Setler: 25-16, 25-13, 25-13

Süre: 62 dakika (22, 21, 19)