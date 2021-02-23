Eczacıbaşı VitrA, İtalya’ya gitti

D Grubu’nu namağlup lider tamamlayarak çeyrek finale yükselen turuncu-beyazlılar, İtalya’nın Unet e-work Busto Arsizio takımı ile karşılaşacak.

Unet e-work Busto Arsizio ile Eczacıbaşı VitrA’nın karşı karşıya geleceği çeyrek final ilk maçı, 25 Şubat Perşembe günü TSİ 20.00’de Palayamamay Spor Salonu’nda oynanacak. Karşılaşma, S Sport 2 ekranlarından naklen yayımlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eczacıbaşı VitrA’nın kaptanlarından Simge Aköz, İtalya’da antrenmanlarını sürdüreceklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yoğun bir maç programı takip ediyoruz ve hedeflerimize ulaşmak için hiç durmadan çalışıyoruz. Şampiyonlar Ligi sezonun en önemli turnuvalarından birisi. Avrupa’nın güçlü takımlarının yer aldığı bu organizasyonda herkesin hedefi kupayı kazanmak. Çeyrek finaldeki rakibimiz Busto Arsizio, yetenekli ve tecrübeli isimleri kadrosunda barındıran bir takım. Çekişmeli bir maç olacağını düşünüyorum. Deplasmandaki maçta galip gelerek avantajı elimizde tutmak istiyoruz."

AA