Eczacıbaşı VitrA, Galatasaray HDI Sigorta’yı final setinde yendi

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi 16. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı VitrA, Galatasaray HDI Sigorta’yı 3-2 yendi. Çekişmeli geçen maçta zorlanmasına rağmen Eczacıbaşı VitrA 16. maçında 15. galibiyetini elde etti. Galatasaray HDI Sigorta ise 4. yenilgisini yaşadı.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: İlhami Şenyurt, Mehmet Topal

Eczacıbaşı VitrA: Natalia, Yasemin Güveli, Boskovic, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Lloyd (Simge Aköz, Gamze Kılıç, Ergül Eroğlu, Newcombe)

Galatasaray HDI Sigorta: Güldeniz Önal, Aslı Kalaç, Rykhliuk, Vasilantonaki, Belien, Nilay Karaağaç (Gizem Karadayı, Cansu Çetin, Elifsu Erinçek, Beren Yeşilırmak, Melike Çadır, Çağla Akın)

Setler: 25-20, 25-13, 21-25, 21-25,15-12

Süre: 123 dakika (25, 23, 28, 27, 20)

İSTANBUL (AA) -