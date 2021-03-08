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Eczacıbaşı VitrA - Fenerbahçe Opet maç sonucu: 3-0

Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, AXA Sigorta Kupa Voley yarı final mücadelesinde Fenerbahçe Opet’i 3-0 mağlup etti ve finalde VakıfBank'ın rakibi oldu

08 Mart 2021, Pazartesi 22:13 Son Güncelleme:
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Eczacıbaşı VitrA - Fenerbahçe Opet maç sonucu: 3-0

AXA Sigorta Kupa Voley yarı final mücadelesinde Fenerbahçe Opet’i 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, adını finale yazdırdı. VakıfBank - Eczacıbaşı VitrA finali yarın saat 19:00’da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak.

Eczacıbaşı VitrA - Fenerbahçe Opet: 3-0

İSTANBUL, (DHA)

SALON: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

HAKEMLER: Erdal Akıncı, Mehmet Gül

ECZACIBAŞI VİTRA: Elif, Thompson, Ogbogu, Boskovic, Hande, Beyza, Simge (L)

FENERBAHÇE OPET: Robinson, Dicle, Mihajlovic, Busa, Bahar, Lila, Gülce (L), Vargas, Cansu

SETLER: 3-0 (25-19, 25-15, 25-19)

SÜRE: 73 dakika (25,23,25)

AA

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