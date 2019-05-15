Eczacıbaşı VitrA, Ergül Eroğlu’nu transfer etti

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, tecrübeli orta oyuncu Ergül Eroğlu’nu renklerine bağladı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, daha önce Yeşilyurt, Fenerbahçe, Nilüfer Belediyespor, VakıfBank, Galatasaray, İdmanocağı, Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Beylikdüzü Voleybol İhtisas takımlarının formasını giyen 31 yaşındaki voleybolcu, gelecek sezon Eczacıbaşı VitrA’da oynayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen takım menajeri Nalan Ural, "Profesyonelliği ve tecrübesi ile takımımıza pozitif katkı sağlayacağını düşündüğümüz Ergül Eroğlu’nu kadromuza dahil ettik. Belirlediğimiz hedeflere hep birlikte ulaşacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

AA