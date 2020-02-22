Eczacıbaşı Vitra deplasmanda Aydın Büyükşehir'i geçti

Vestel Venus Sultanlar Ligi 18. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı Vitra’yı ağırlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor rakibine 3-1 mağlup oldu.

22 Şubat 2020, Cumartesi 17:21 Son Güncelleme:
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Eczacıbaşı Vitra deplasmanda Aydın Büyükşehir'i geçti

Vestel Venus Sultanlar Ligi 18. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı Vitra’yı ağırlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor rakibine 3-1 mağlup oldu.


Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Cihat Küçükboyacı-Turgut Uzunçakmak

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Berra, Erçe, Plak, Balkestein, Selin, Semra, Cansu, Sasa, Bihter, Meryem, Arelya, Ece, Duygu, Hande

Başantrenör: Alper Hamurcu

Eczacıbaşı Vitra: Boskovic, Beyza, Simge, Yasemin, Merve, Gamze, Natalia, Lloyd, Melis, Ergül, Saliha, Elizabeth

Başantrenör: Marco Aurelio Motta

Setler: 25-19, 22-25, 21-25, 22-25

Süre: 115 dakika (27,29,31,28)

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