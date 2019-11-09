Eczacıbaşı VitrA - Aydın Büyükşehir Belediyespor maç sonucu: 3-0

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 7. haftasında Eczacıbaşı VitrA, Aydın Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 yendi.

09 Kasım 2019, Cumartesi 22:30 Son Güncelleme:
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Eczacıbaşı VitrA - Aydın Büyükşehir Belediyespor maç sonucu: 3-0

Vestel Venus Sultanlar Ligi 7. haftasında Ezcacıbaşı VitrA, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 25-13, 25-14, 25-17'lik setlerle 3-0 yenerek yenilgisiz liderliğini sürdürdü.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Bülent Bozkurt, Mehmet Gül

Eczacıbaşı VitrA: Pereira, Yasemin Güveli, Boskovic, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Lloyd (Simge Aköz, Buse Melis Kara, Ergül Eroğlu)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Ecem Alıcı, Hazal Selin Arifoğlu, Ezgi Dilik, Plak, Sobolska, Meryem Boz (Bihter Dumanoğlu, Duygu Düzceler, Balkestein, Semra Özer, Erce Kasapoğlu, Hande Korkut)

Setler: 25-13, 25-14, 25-17

Süre: 76 dakika (23, 26, 27)

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